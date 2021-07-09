Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Beşiktaş’ta bir sürücü, otomobiliyle fren yerine gaza basınca ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Tabelayı yerinden söken sürücü trafoya çarpıktan sonra havalanarak korkulukların üzerinden sitenin bahçesine uçtu.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden evinden çıkan Kadriye M., otomobiline binerek yola çıktı. Kadriye M., bir süre ilerledikten sonra bir binanın önündeki alana aracını park etmek istedi. Ancak fren yerine gaza basan sürücü bir iş yerinin tabelasını yerinden söktü.
FREN YERİNE GAZA BASINCA BAHÇEYE UÇTU
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, trafoya çarptıktan sonra korkulukları aşarak bir binanın bahçesine uçtu. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan kadın, bir süre şok geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Bahçeye uçan otomobil, çekici ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Hava yastıkları da patlayan araç, emniyet otoparkına götürüldü.
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