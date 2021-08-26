Freni boşalan park halindeki otobüs önüne çıkana çarptı
Erzurum'da park halinde duran bir yolcu otobüsünün frenin boşalmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Araç 600 metre sürüklenirken önüne ne çıkarsa götürdü.
Erzurum'da park halindeyken ferini boşalan yolcu otobüsü, 600 metre ilerdeki markete çarparak durabildi.
Hilalken semtinde Hüseyin Nevruz'un evinin önüne park ettiği, bir süre sonra frenleri boşalan yolcu otobüsü, sürat kazanarak elektrik direkleri, bahçe duvarına çarptıktan sonra 600 metre ilerdeki markete girdi.
BÖLGE KAPATILDI
Kazada, çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçası isabet eden Büşra Yağan hafif şekilde yaralandı. Üzerine elektrik direği düşen iki otomobilde hasar oluştu. Marketin üst katındaki eczane de zarar gördü.
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi şerit çekerek kapattı.
Çevredekiler, bir ses duyduklarını ve kısa süre sonra otobüsün markete girdiğini söyledi. Markete giren araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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