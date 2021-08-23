Trafik kazalarındaki artışın sebebi ne?

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:53

Türkiye son zamanlarda trafik kazalarının sayısında artış yaşandı. Özellikle otobüs kazaları çok sayıda can kaybına neden oldu. Bugün de ülkenin farklı şehirlerinde kazalar meydana geldi. Bu kazalardan biri de Mersin'de gerçekleşti. Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 37 kişi yaralandı.

Meydana gelen başka bir trafik kazasında ise Yolova'da direğe çarpan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan dün, Konya'da meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

2021 yılı mayıs ayında, toplam 26 bin 534 kaza meydana gelirken haziran ayında bu sayı 35 bin 4 oldu. Haziran ayında meydana gelen toplam kaza sayısı mayıs ayına göre yüzde 31,9'luk artış gösterirken Temmuz ayında toplam kaza sayısı 43 bin 166 oldu. Haziran ve temmuz ayında meydana gelen toplam kaza sayısı ise 78 bin 17 olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla, 3 ay içerisinde meydana gelen kazalarda yüzde 62,6'lık ciddi bir artış görüldü.

Türkiye'de, trafik kazalarının sayısında görülen ciddi artış akıllara sürücülerin hangi sebeplerden dolayı kaza yaptıkları sorusunu getirdi. Bu sebeplerin ardında yatanların kural ihlali mi, dikaktsizlik mi, aşırı hız yapmak mı veya başka bir etken mi olduğu ise merak konusu...

"DEVLET KENDİ ÜSTÜNE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMİYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, son günlerde artan ölümcül yolcu otobüsü kazalarını 11 Ağustos'ta soru önergesi yoluyla Meclis gündemine taşımıştı. Tanal önergesini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ayrı ayrı yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunmuştu. Önergede 5 gün içinde yaşanan 3 ayrı otobüs kazasında toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği, 92 yurttaşın ise yaralandığını hatırlatılmıştı.

Mahmut Tanal, şoför ve muavinlerin sigortasız çalıştırıldığını söylemişti. Tanal ayrıca, şoförlerin ne kadar süreyle araç kullandıklarının takograf verileriyle tespit edilebileceğini belirtmişti.

Tanal şunları söylemişti:

"Son kazaların şoförlerin yorgun olması, uyuklaması, araçların bakımsız olması sonucu yaşandığı yönünde iddialar var. Şoförler, muavinler sigortasız çalıştırılıyor. Güvenceleri yok. Muavinlere sefer başına ücret veriliyor. Muavinler sık sık değişiyor. Otobüsle yolculuk yaparken sıkıntılarını bizzat şoför ve muavinlerden dinledim. Otogar giriş ve çıkışlarında ayrıca SGK kontrolü yapılmalıdır. Denetimi sıklaştırmadan, gerekli yaptırımlarda bulunmadan bu sorunu çözemeyiz. Geçiştirilecek, ertelenecek bir mesele değildir bu. Vatandaşlarımızın can güvenliği söz konusudur.”

"MECLİSİN GÜNDEMİNE TAŞIDIK"

Tanal'ın soru önergesinin ardından ise kazalar artarak devam etti. Çok sayıda yurttaş yaralanırken, kazaların önüne geçilemedi. Konuyla ilgili Cumhuriyet.com.tr'den Emine Kaşıkçı'ya açıklamalarda bulunan Tanal, kazalarla ilgili Meclis'in herhangi bir çalışma yürütmediğini ifade etti.

Tanal şöyle konuştu:

"Yazılı soru önergeleri verdik. Meclisin gündemine taşımamıza rağmen meclis şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapmıyor. Karayolları Trafik Kanunu'na göre şehirlerarası yolculuklarda otobüs şöförü 24 saat içerisinde 5 saatten fazla üst üste aracı kullanamaz. Ancak 9 saat kullanabilir o da belli aralıklarla. Otobüs firmaları otobüs geldiği gibi 3-4 saat sonra aynı şöförle yola çıkıyor. Bunların olmaması gerekiyor. Arabanın, muavinin, şöförün de dinlenmesi lazım. Aracın temizliklerinin bakımının yapılması lazım. İyi bir kontrol olmadığı için kazalar artıyor."

"BU KAZALARIN ASIL NEDENİ..."

Şehiriçinde meydana gelen kazaları mutlu ve huzurlu olmayan yurttaşların ağresif olmasına bağlayan Tunal devamında şöyle konuştu:

"Ağresif insanlar kaza yapar. İlk önce Türkiye'de huzur mutluluk ve barış sağlansın ki vatandaşın bu ağresifliğini sona erdirmek lazım. Gergin, ağresif olan insan elbette kaza yapar. Örneğin depresyon ilaçları bu iktidar döneminde çok fazla kullanılmaya başlandı. Bu kazaların asıl nedeni iktidarın vatandaşın mutlu, huzurlu bir ortam sağlanmadığı için bu kazalar bu kadar sık meydana geliyor."