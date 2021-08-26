İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul Zeytinburnu ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AA
26 Ağustos 2021 Perşembe, 22:07
İstanbul'da zincirleme trafik kazası
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Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara istikametinde ilerleyen 34 PP 0057 plakalı otomobil, 34 VF 1968 plakalı kamyona çarptı. Arkadan gelen 34 EC 2915 plakalı motosikletin, kaza yapan otomobile çarpması sonucu sürücü Emre E. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelerine kaldırıldı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.


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