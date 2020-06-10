Friends’in yaratıcılarından Kauffman diziyle ilgili pişmanlığını açıkladı

10 Haziran 2020 Çarşamba, 14:09

1994 yılında başlayan ve 10 sezon süren sitcom dizisi Friends'in yaratıcılarından Marta Kauffman diziye ilişkin pişmanlığını açıkladı.

Friends’in çok sevilen bir dizi olduğuna şüphe yok. Ancak yapımın Netflix’e gelerek tamamen yeni bir jenerasyonla tanıştırılmasıyla çoğu izleyici, kadınlar ve LGBT tasviri, etnik çeşitlilik eksikliği gibi nedenlerle dizinin olay örgüsüne yönelik eleştirilerde bulunmaya başladı.

Dizideki etnik çeşitlilik eksikliğine, oyuncu kadrosundan bazı isimler de yakın zaman önce değinmişti.

"ROSS'UN BEYAZ TENLİ OLMAYAN KADINLARLA ÇIKMASI İÇİN YILLARCA UĞRAŞ VERDİM"

Dizinin ana karakterlerinden Ross’u canlandıran aktör David Schwimmer ocak ayında The Guardian'a yaptığı bir açıklamada, yapımdaki çeşitlilik eksikliğinin farkında olduğunu belirtmiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Ross'un beyaz tenli olmayan kadınlarla çıkması için yıllarca uğraş verdim. Dizideki ilk kız arkadaşlarımdan biri Asya asıllı Amerikalı bir kadındı ve daha sonra da Afrika asıllı Amerikalı kadınlarla çıktım. Benim açımdan gayet bilinçli bir çabaydı.

Oyuncu, tamamen siyah ya da tamamen Asyalı bir Friends çekilmesini de önermişti.

Dizinin Phoebe’si Lisa Kudrow da mayısta yaptığı bir açıklamada eğer dizi 2020’de çekiliyor olsaydı 6 kişilik başrolün tamamının beyazlardan oluşmasının asla gerçekleşmeyeceğini söylemişti.

"ZAMANINA GÖRE İLERİCİ BİR DİZİYDİ"

Ancak Kudrow, dizinin yanlışlarından çok yenilikçi yönlerine odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı.

Dizide eşcinsel ve hamile olduğunu keşfeden bir eşi olan bir adam vardı. Çocuğu birlikte büyüttüler. Ve taşıyıcı annelik de ele alınmıştı. Zamanına göre ilerici bir diziydi.

Buzzfeed’in haberine göre George Floyd’un ölümüyle birlikte yaşanan protestolar ve küresel tepki, Friends’in yaratıcılarından Marta Kauffman’ın da geçmişteki kararlarını gözden geçirmesine neden oldu.

“DİZİ BUGÜN YAPILSAYDI ÇOK FARKLI KARARLAR VERİRDİM”

Kauffman, dizide çeşitliliği teşvik etmek için yeterli çaba göstermediğini kabul etti.

ATX TV’ye konuşan yapımcı, dizi bugün yapılsaydı “çok farklı kararlar vereceğini” söyledi.

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Kauffman, “Keşke bugün bildiklerimi o zamanlar bilseydim” ifadelerini kullandı. Ünlü yapımcı sözlerini şöyle sürdürdü:

Şirketimizde çeşitliliği her zaman teşvik ettik. Ama yeterince şey yapmadım. Ve şimdi tek düşünebildiğim şey, ‘Ne yapabilirim?’

Kauffman, Friends’e yönelik pişmanlıklarından ilk kez bahsetmiyor. Yapımcı daha önce de geriye dönüp bazı bölümleri izlerken rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.

Friends’in 25. yıldönümü için Tribeca Film Festivali’nde düzenlenen etkinliğe katılan Kauffman, Phoebe’nin, ikiz kız kardeşini gizlice takip eden birine aşık olduğu bölümü artık izleyemediğini söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe