Friends'in yıldızları, dizinin farklı platformlarda yayımlanmasından ne kadar kazanıyor?

30 Ağustos 2020 Pazar, 16:30

Friends dizisi 16 yıl önce sona ermiş olsa da NBC’de yayımlanan dizinin ana oyuncu kadrosu hâlâ ciddi miktarda para kazanıyor.



David Crane ve Marta Kauffman’ın yarattığı Friends ilk kez 1994’te yayımlanmaya başlamış ve 236 bölümle 10 yıl boyunca ekranlarda kalmıştı. Dizi popülerleştikçe Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow ve Matt LeBlanc’tan oluşan 6 kişilik ana kadroyu dizide tutmak da daha pahalı hale geldi.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK KAZANANLARI

Dizinin oyuncuları hâlâ tüm zamanların en çok kazanan TV oyuncuları arasında yer alıyor.

Dizinin ilk sezonunda oyunculardan her biri bölüm başına 22 bin 500 dolar kazanıyordu. Sonraki sezonda bu miktar bölüm başı 40 bin dolara yükseldi. Üçüncü sezonda bölüm başına 75 bin dolarlık kazanç söz konusuyken bu da dördüncü sezonda 85 bin dolara yükseldi. 7. ve 8. sezonlardaysa her bir oyuncu için bölüm başı 750 bin dolar gibi muazzam bir meblağ söz konusuydu.

9. ve 10. sezonlar içinse oyuncular bölüm başına 1 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. Screen Rant’in haberine göre oyuncular dizi bitmiş olmasına rağmen hala yılda 20 milyon dolara yakın para kazanıyor. Bunun nedeni oyuncuların imzalamış oldukları telif sözleşmeleri.

Dizinin yapımcı şirketi Warner Bros ise her yıl diziden 1 milyar dolara yakın kazanç elde ediyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmiş olsa da dizinin oyuncularının yeniden bir araya geleceği ve HBO Max platformunda yayımlanacak film içinse HBO Max her bir oyuncuya en az 2,5 milyon dolar ödeme yapacak.

Kaynak: Independent Türkçe, Screen Rant