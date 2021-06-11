Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen ile sözleşme yeniledi
Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen ile sözleşme yeniledi
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Metin Türen, 1 yıl daha yeşil-beyazlı ekibin formasını giyecek.
Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 4.7 sayı, 4.6 ribaunt ve 1.2 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 9.5 sayı, 4.8 ribaunt ve 0.8 asist ortalamasıyla oynamıştı.
METİN TÜREN İLE 1 YIL DAHA— Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) June 11, 2021
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Metin Türen ile yeniden anlaşmaya varıldı
Türen geçtiğimiz sezon BSL'de 20.7 dk, 4.7 sayı, 4.6 ribaund, 1.2 asist, Eurocup'ta ise 26.5 dk, 9.5 sayı, 4.8 rb ve 0.8 as ortalamaları yakalamıştı. pic.twitter.com/UZrPwB1y6g
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