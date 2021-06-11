Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen ile sözleşme yeniledi

11 Haziran 2021 Cuma, 15:28

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Metin Türen, 1 yıl daha yeşil-beyazlı ekibin formasını giyecek.

Tecrübeli oyuncu geçen sezon ligde 4.7 sayı, 4.6 ribaunt ve 1.2 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 9.5 sayı, 4.8 ribaunt ve 0.8 asist ortalamasıyla oynamıştı.