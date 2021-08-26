FSM'de 30 ay sürecek çalışma başlıyor

26 Ağustos 2021 Perşembe, 16:24

FSM'nin askı halatları, asfaltı, tırabzanları, korkulukları değiştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada askı halatlarının ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağı bildirildi. 6 Ağustos günü imzalanan sözleşmeye göre, projenin süresi dört gün önce başladı. 900 gün sürecek iş 7 Şubat 2024’te tamamlanacak.

Bakım çalışmasına ilişkin merkezi Japonya Osaka'da bulunan IHI Firması tarafından yapılan açıklamada, ''2013 yılında gerçekleştirilen, 'Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Büyük Onarım ve Yapısal Güçlendirilmesi İnşaat İşleri' sırasında FSM’de hasarlı askı kablolarının tespit edildi ve ciddi hasar gören kabloların bir kısmı acil olarak değiştirildi. Bu tespitin ardından köprünün tüm askı kablolarının genel denetimi yapıldı. Sonuç olarak Karayolları Genel Müdürlüğü köprünün tüm askı kabloları için askı kablo değişiminin gerekli olduğunu anladı ve projeyi gerçekleştirmeye karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak çalışmalara ilişkin, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacak. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacaktır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en önemli projelerinden olan FSM Köprüsü'nün 1988 yılında işletmeye açıldığı ve ülkenin en yoğun trafik aksının üstünde bulunduğu hatırlatılarak, "Günlük ortalama trafiği 240 bin araç olan, hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük kısmını taşıyan köprünün askı halatlarında, ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğmuştur. FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir" denildi.