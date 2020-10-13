Fuat Avni davasında karar

13 Ekim 2020 Salı, 13:09

BirGün yöneticilerinin yargılandığı dava bugün, Çağlayan Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı, BirGün yazarı Barış İnce, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve çalışanı Cansever Uğur için beraat talep etti. Mahkeme, tüm sanıklar için beraat kararı verdi.

Dava sonrası Twitter adresinden kendisini hedef gösterenler hakkında tazminat davası açacağını söyleyen İnce, “Kazanacağım tazminatı ÇYDD’ye ve TAKSAV’a bağışlayacağım” dedi.

NE OLMUŞTU

Dönemin BirGün yöneticileri İbrahim Aydın, Barış İnce, Can Uğur ve Bülent Yılmaz Çağlayan Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

“FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçlamasıyla açılan davada delil olarak yalnızca 2014-2015 yıllarında birgun.net sitesine girilen “Fuat Avni” adlı Twitter hesabından atılan tweetlerin haberleştirilmesi gösterilmişti.

Fuat Avni haberlerinin sayısının çıkarıldığı iddianamede BirGün’ün bu şekilde örgütün algı operasyonuna katkı sunduğu iddia edilmişti.