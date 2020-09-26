Fuat Oktay 'arşiv tutulmuyor' dedi, Albayrak 'link' dağıttı

26 Eylül 2020 Cumartesi, 10:26

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, Türkiye’de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk günden 10 Temmuz’a kadar Cumhurbaşkanlığı Saray’ında kaç personelin psikolojisinin bozulduğunun, 60 yaş üstü personelin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel sayısının açıklanmasını istedi. Tanrıkulu özellikle “Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden personel sayısı nedir?” sorusuna yanıt aradı.

Tanrıkulu’nun önergesini yanıtlayan Oktay, Kişisel Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetmelik’e de atıfta bulunarak, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çalışanların kişisel sağlık verilerine ilişkin arşiv tutulmamaktadır” dedi.

ALBAYRAK YİNE LİNK DAĞITTI

Tanrıkulu, aynı soruları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sordu. Bakan Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işyerlerinde koronavirüse karşı önlemlerle ilgili yayımladığı rehberin linkini paylaşarak yanıt verdi.