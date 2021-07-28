Futbol kulüplerinden DMD hastalığına yönelik paylaşım
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un başlattığı DMD hastalığına yönelik farkındalık paylaşımına Süper Lig ekiplerinden destek geldi.
TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un çocuklarda 3 ila 5 yaşları arasında ortaya çıkan, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalık olan DMD hastalığı için yaptığı farkındalık paylaşımını Süper Lig takımları devam ettirdi.
Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı, "İki senedir olduğu gibi bu sene de DMD hastası kardeşlerimizin yaşadığı zorluklara dikkat çekme amacıyla #ShoesForDMD diyoruz! Sen de var mısın? @ibfk2014" paylaşımına İstanbul Başakşehir'i etiketlemesiyle beraber Süper Lig ekipleri birbirlerini farkındalık paylaşımı yapmaya davet etti.
Sakaryaspor'un başlattığı paylaşıma İstanbul Başakşehir'in ardından Kasımpaşa, Göztepe, Gaziantep FK, Hatayspor, GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş da destek verdi.
Son olarak Beşiktaş, "DMD kas hastalarının farkındayız!
Ayakkabılarını eskitemeyen binlerce DMD'linin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için @Dmd_aileleri’nin çağrısıyla #shoesforDMD challenge'a katılıyor, DMD'li kardeşlerimize desteğimizi sunuyoruz.
Sen de var mısın? @Trabzonspor" paylaşımını yaparak farkındalık zincirine Trabzonspor'u ekledi.
DMD kas hastalarının farkındayız!— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 28, 2021
Ayakkabılarını eskitemeyen binlerce DMD'linin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için @Dmd_aileleri’nin çağrısıyla #shoesforDMD challenge'a katılıyor, DMD'li kardeşlerimize desteğimizi sunuyoruz.
Sen de var mısın? @Trabzonspor https://t.co/41ltiB2HTq pic.twitter.com/n1yVMDyFWA
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