Futbol tarihinin en tartışmalı figürü; Cantona!
Gazeteci Philippe Auclair; çalkantılı bir kariyere tanıklık eden pek çok kişiyle yapılan röportajlarla gelişen Cantona: Kral Olacak Asi’de futbol tarihinin en önemli figürlerinden birinin samimi bir portresini çiziyor.
Küstah, yetenekli, baştan çıkarıcı, umursamaz ve asi… Bunlar Eric Cantona’nın karmaşık kişiliğinin arkasındaki birkaç sıfat sadece. Peki ama bu mitin arkasındaki insan aslında kim?
Hayatı başarılar ve skandallarla dolu Cantona’nın sık sık takım değiştirmesinden dünyanın dört bir yanından hayranlar edinmesine, futboldan uzaklaşmasından Platini ve Ferguson gibi isimlerin desteğiyle tarih yazmasına, “Kral Eric” diye anılmasından kariyerini gölgeleyen “uçan tekmesine” kadar pek çok konudaki soru bu kitapta aydınlığa kavuşuyor.
Gazeteci Philippe Auclair; bu çalkantılı kariyere tanıklık eden pek çok kişiyle yapılan röportajlarla gelişen Cantona: Kral Olacak Asi’de futbol tarihinin en önemli figürlerinden birinin samimi bir portresini çiziyor. Kitap Banu Yelkovan’ın önsözüyle sunuluyor.
Cantona: Kral Olacak Asi / Philippe Auclair / Çeviren: Egemen Özkan / İthaki Yayınları / 560 s.
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