Futbol zemine takıldı

24 Ocak 2021 Pazar, 17:49

Galatasaray, ligde 21. hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. İki takım oyuncuları da kötü zeminle mücadele etti.

Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim maç öncesi yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor geçen hafta Hatay'ı yenmişti. Kolay bir maç değil. Bugün bizim en büyük rakibimiz saha olacak gibi. Dışarıdan yeşil gözüküyor ama içeriden maalesef" dedi.

Karşılaşmada futbolcular zaman zaman zeminden dolayı zor anlar yaşadı.