Futbolculara yapılan ırkçı saldırı İngiliz basınında: 'Futbolun çirkin yüzü', 'Başbakan ikiyüzlülükle suçlandı'

13 Temmuz 2021 Salı, 08:20

Pazar akşamı oynanan EURO 2020 final maçında İngiltere'nin kupayı penaltılarda İtalya'ya kaptırması sonrası, penaltı kaçıran 3 futbolcuya karşı sosyal medyada yapılan ırkçı saldırılar İngiltere gazetelerinin ön sayfalarında geniş yer buldu.

Guardian, saldırıları kınadıklarını açıklayan Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ikiyüzlülükle suçlandığını yazıyor ve Johnson ile Patel'e gelen eleştirilere yer veriyor.

EURO 2020 turnuvasının başında, maç öncesi bazı ülkelerin oyuncuları ırkçılığa karşı diz çökme eylemi gerçekleştiriyordu.

Bu eyleme katılan İngiliz futbolcular, bazı taraftarlar tarafından yuhalanmıştı. Ancak Johnson ve Patel, yuhalayan taraftarlara yönelik bir kınamada bulunmamış, hatta Pitel taraftarların yuhalama hakkı olduğunu söylemişti.

Guardian, Patel'in Twitter'daki mesajına cevap veren İngiliz milli takımı oyuncularından Tyrone Mings'in şu tweetine yer veriyor; "Turnuva başında verdiğimiz mesajı 'jest siyaseti' diye etiketleyerek ateşi körükleyip, ardından da tam olarak karşı kampanya yürüttüğümüz şey gerçekleştiğinde bundan tiksinmiş gibi davranamazsınız" .

Gazete Muhafazakar Partili milletvekili Sayeeda Warsi'nin de eleştirisine yer veriyor. Warsi, Patel'i işaret ettiği mesajında "ülkedeki bu kültürü beslemekteki rolümüzü bir düşünün" yazdı ve hedeflenen topluluklara verilen bu gibi üstü kapalı mesajların "oy kazandıracağını ama ülkeyi yok edeceğini" belirtti.

Guardian, İşçi Partisi lideri Keir Starme'ın da Johnson'ın turnuva başında ırkçılık karşıtı eylemi yuhalayanlara karşı tavır almayarak son saldırılara sebep olmakla suçladığı da aktarıyor. Gazetede yer alan eleştiride Starmer "Başbakan o yuhalamalara karşı sesini çıkarmadı. Liderlerin eylemleri ya da eylemsizliğinin sonuçları olur. Korkarım ki başbakanın bugünkü sözleri inandırıcı değil" diyor.

Johnson ırkçı saldırılar sonrası attığı tweette, "Bu takım kahramanlığıyla övülmeyi hak ediyor, ırkçı saldırıları değil" yazmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu da ırkçı saldırılarda bulunanların cezalandırılması için çalışacaklarını açıklamıştı.

Financial Times da Johnson ve Patel'e yapılan eleştirileri öne çıkarıyor.

Gazete İşçi Partisi Başkan Yardımcısı Angela Rayner'in Twitter'da paylaştığı "Boris Johnson ve Priti Patel, benzin döktükleri yangından şikayet eden iki kundakçıya benziyor. Tamamen ikiyüzlülük" mesajına yer veriyor.

Gazete başbakanlık ofisinin bir açıklama yaparak, Johnson'ın ırkçı saldırılara kapı araladığı eleştirilerine karşı çıktığını aktarıyor.

Times gazetesi ise bakanların teknoloji şirketlerinden ırkçılık yapan kullanıcıların bilgilerinin "derhal" kendilerine verilmesini isteyeceğini yazıyor.

Gazete, son ırkçı saldırılarla birlikte, tacizi ortadan kaldıramadıklarından ötürü bu şirketlere olan öfkenin arttığını belirtiyor.

Gazeteye konuşan bir hükümet yetkilisi "Sosyal medyada bu tacizi yapanların bunun sonuçlarını gerçek hayatta görmelerini istiyoruz. Bu insanların kim olduğunu bulmalı ve onları gelecekte örnek olarak kullanmalıyız" dedi.

Daily Mirror gazetesinin manşeti ise"Futbolun çirkin yüzü geri döndü, ırkçılar genç İngiliz yıldızları hedef aldı".

Gazete EURO 2020 finalini mahveden ırkçılık ve şiddetin artık toplumun midesini bulandırdığını ve İngiltere'nin 2030 Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma ihtimalini de zor soktuğunu yazıyor.

Daily Mail da ırkçıların utanç verici saldırılarının ardından İngiltere'nin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma umudunun azalabileceğine dikkat çekiyor.

Bulvar gazetesi The Sun da penaltıları kaçıran İngiliz milli takım oyuncularının fotoğraflarını paylaşarak "arkanızdayız" manşetini attı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere-İtalya arasında oynanan EURO 2020 final maçında İtalya İngiltere'yi penaltılarda yenmiş; penaltıları kaçıran İngiliz futbolcular Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bukayo Saka'ya sosyal medyada ırkçı saldırılar gerçekleşmişti.