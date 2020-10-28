Futbolcularının 16'sının testi pozitif çıkan Ofspor'un 2 maçı ertelendi
Futbolcularının 16'sının Covid-19 testi pozitif çıkan Ofspor'un 2 maçı ertelendi.
Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ofspor’daki Covid-19 vakaları nedeniyle 2 maçının ertelendiği bildirildi.
Ofspor’dan yapılan yazılı açıklamada, takımda daha önce yapılan testte dörder personel ve futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından 2 personel ve 12 futbolcuda da Covid-19 bulgusuna rastlandığı belirtildi.
Toplam 6 personel ile 16 futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ligde yarınki Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 2 Kasım Pazartesi günkü Çankaya FK maçlarının ertelendiği kaydedildi.
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