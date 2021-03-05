Futbolda eşitlik için 'Ben varım' maçı

05 Mart 2021 Cuma, 04:05

Yeşil sahalardan futbol muhabbetlerine, oyuncusundan teknik direktörüne sadece erkeklerin anıldığı bir alan. Hayatın her alanında cinsiyete dayalı eşitsizlik var. Lisanslı futbolcuların sadece yüzde 2’si, futbol antrenörlerinin yalnızca yüzde 1’i kadın.

Futbolda “Ben Varım” diyen kadınları destekleyen Vodafone Türkiye, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı sponsorluğunun kapsamını genişleterek hem isim hem de göğüs sponsoru oldu. Vodafone, 1 yıl süreli yeni sponsorluk anlaşması için Beşiktaş JK’ye 2 milyon TL ödeyecek. Vodafone’un Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na desteği ve şirketin cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone’un politika ve stratejilerinde cinsiyet eşitliğini temel aldığını söyledi.

Vodafone Grubu olarak 2030’a kadar yönetimde ve liderlik rollerinde kadın oranının yüzde 40’a çıkarılmasını hedefliyoruz” diyen Aksoy, şu bilgileri verdi:

- Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda, kolluk kuvvetlerine ulaşmalarını sağlayan Kırmızı Işık uygulamamızı bugüne kadar 358 bini aşkın kadın indirdi. Geçen ay 2 bin 500 kişi aktif kullandı.

- Müşteri hizmetleri birimimizde evden çalışmaya geçtik. Bu sistemle istihdam ettiğimiz ev kadını sayısı 150’yi geçti.

GALİBİYET GETİREBİLİR

Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, yeşil sahalardaki kadın erkek eşitliğinin galibiyet getireceğine dikkat çekerek “Her futbolcu kadının mutlaka ikinci bir işi var. Bu alanda kadınların kazancı erkek futbolcuların 50’de 1’i bile değil” ifadesini kullandı.