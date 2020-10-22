Futbolda ırkçılık patladı!

22 Ekim 2020 Perşembe, 12:10

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA), pandemi nedeniyle lige verilen ara sonrasından bugüne kadar liglerdeki oyunculara yönelik ırkçı mesajların arttığını açıkladı.

Profesyonel Futbolcular Derneği ve veri analiz şirketi Signify Group tarafından yapılan İngiltere profesyonel liglerinde bulunan siyahi futbolculara yönelik atılan tweetlerin incelendiği bir araştırma yayınladı. Araştırmada, Premier Lig’de oynamış ve şu anda oynayan 44, Kadınlarlar Süper Ligi ve İngiltere alt liglerinden 39 ve Serie A ve La Liga’dan 5 oyuncuya yönelik paylaşımların incelendiği belirtildi. Araştırma sonucunda göre, seçilen oyunculara yönelik atılan tweetlerin sayısının 825 bin 515 olduğu belirtilirken mesajlardan yarısının nefret söylemi içerdiği, 3 binden fazla paylaşımın da ırkçı söylemlerden oluştuğu tespit edildi. Araştırmaya dahil edilen diğer Premier Lig oyuncularının %43’ünün direkt olarak ırkçı mesajlara maruz kaldığı, bu tacizlerin %29’unun sosyal medyadaki emojilerle gönderildiğine dikkat çekildi. Sky Sports’ta yer alan habere göre, Profesyonel Futbolcular Derneği ve Twitter yöneticileri bu soruna ilişkin daha önce görüşme gerçekleştirdikleri ancak tüm görüşmelere rağmen platformdan bu mesajların kaldırılmadığı ve sosyal medya platformları için bu paylaşımların ‘’ kör nokta ‘’ olarak adlandırıldığı belirtildi.

IRKÇILIKLA MÜCADELEYE PLATFORMLAR DESTEK VERMELİ

Yapılan çalışmaya ilişkin açıklama yapan Sterling; ‘’ Bunu kaç kez söylemem gerektiğini bilmiyorum, ancak sosyal medya platformlarının adım atması ve çevrimiçi tacizle mücadeleye uygun önlemleri alması gerekiyor. Teknoloji bir fark yaratmak için orada, ancak bunun doğru olup olmadığını artık daha fazla sorguluyorum. " ifadelerini kullandı.