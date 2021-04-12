Futbolda sendikalaşma şart

12 Nisan 2021 Pazartesi, 11:48

Sakatlık, bütün sporların olduğu gibi futbolun da doğal bir parçasıdır. Peki bizim sporcuların yaşadığı sakatlıklar doğal mı?

Son olarak EURO 2020’de en güvendiğimiz isimlerden olan Cenk Tosun’u sakatlığa kurban verdik. Çok üzgünüm ama öfkem üzgünlüğümü bastırıyor. Hepimiz üzülmekten çok öfkelenmeliyiz bence. Cenk Tosun’un sakatlığı insan hakkı ihlalinden kaynaklandı. Mesele futbol olunca genel hayat kurallarından ayırıyoruz ancak bir işçinin işini sağlıklı koşullarda icra etmesi en temel insan haklarından biridir. Bugün Cenk ve sahadaki bütün meslektaşları işlerini sağlıksız koşullarda yapmak zorunda kaldılar. Meslektaş diyorum çünkü bu kavram çok önemli. Bütün sporcular Cenk’in yanında durmalı, durmak yetmez bu olayı protesto etmeli. Bu olayı sadece Erzurumspor üzerine yıkmak da mantıklı bir tavır olmayacaktır, İstanbul büyüklerinin de zeminlerini görüyoruz, rezalet!

Cenk ismi üzerinde çok durduk ancak mesele isimler değil. Sporcular işlerini sağlıklı bir koşulda sürdürmek için birleşmeli. Örneğin Galatasaraylı Belhanda bozuk zemine ettiği laflar yüzünden gönderildiğinde Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular “Belhanda haklıydı” çıkışını yapsalardı belki de bugün Cenk Tosun sakatlanmayacaktı. Bütün sporcular, kendilerini bu işin işçileri olarak tanımlamalılar. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in pandemi başında vurguladığı gibi sporcu sendikasının kurulması çok önemli. Terim’in geçen sene pandemi başındaki feryatları hepimizin aklında, o çıkışının ardından koronavirüse de yakalanmıştı Terim. Peki, ne değişti o günden bugüne? Ben söyleyeyim hiçbir şey!

Futbolun işçileri eğer sessiz kalmaya devam ederlerse birileri kendi çıkarları için onları koronavirüs patladığı zaman sahaya da atar, taş gibi zeminde top oynatmaya da zorlar. Futbolcular, gerekirse ırkçılığa karşı durulduğu gibi kötü zemine karşı da duracak ve iki takım oyuncuları sağlıklı olmayan zeminlerde sahaya çıkmayacaklar. EURO 2020’de oynamak için ligimize gelen Cenk Tosun üzerinden Süper Lig’e gelmek isteyen tüm futbolculara “Gelmeyin burada sakatlanırsınız” diyoruz aslında. Bu mesajın farkında mıyız?

Bahsettiğim önerileri çok sert bulanlar olacaktır, çözüm odaklı bulmayanlar olacaktır. Peki, kaç Cenk Tosun’un daha sakatlanması kaç Belhanda’nın daha kovulması gerekiyor akıllanmamız için?