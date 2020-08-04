Futbolda yeni kural; öksürene kırmızı kart
İngiltere Futbol Federasyonu, tüm liglerinde saha içinde öksüren futbolcularla ilgili bir düzenleme getirecek.
Koronavirüs pandemisi, tüm dünyada hayatı yeni bir normale alıştırmak zorunda bırakırken, sporun kendisi de bundan oldukça etkilendi. Kurallar koronavirüs önlemleri çerçevesinde yeniden oluşturulurken, yeni kurallar da buna eklenebiliyor.
İngiltere Futbol Federasyonu, tüm liglerinde saha içinde öksüren futbolcularla ilgili bir düzenleme getirecek. The Guardian'da yer alan habere göre bilinçli bir şekilde bir görevlinin veya başka bir futbolcunun suratına öksüren bir futbolcu, sarı veya kırmızı kartla cezalandırılacak.
Hakemler tabii ki saha içinde normal şekilde öksürülmesine değil, bunu bilinçli olarak yapanlara kuralı uygulayacak.
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