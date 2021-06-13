G7 Zirvesi’nin sonunda Biden’dan açıklama: 'Otokratik hükümetlerle yarış halindeyiz'

13 Haziran 2021 Pazar, 18:01

Dünyanın gelişmiş ülkeleri olarak anılan G7 ülkelerinin Cornwall'daki zirvesi sona erdi. ABD Başkanı Biden düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Biden, Batı demokrasilerinin otokratik hükümetlerle yarış halinde olduğunu söyledi.

"Biz bir yarış halindeyiz, sadece Çin ile değil... Dünyanın dört bir yanındaki otokratlarla, otokratik hükümetlerle, hızla değişen 21. yüzyılda demokrasilerinin onlarla rekabet edip edemeyeceği konusunda bir yarış" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir çatışma arayışında olmadığını söyleyen Biden, "G7'nin ihlallerini belirlediği Çin'in insan hakları konusunda daha sorumlu davranması gerek" dedi.

Biden, G7 liderlerine ABD'nin üstüne düşeni yapacağını aktardığını söyleyerek "Masaya geri döndük. Amerika geri döndü" ifadesini kullandı.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Biden açıklamasında, "Yolsuzlukla mücadele etmeye karar verdik" diyerek açıklamasını, “Yolsuzluk hükümetlerin altını oyuyor. Paravan şirketler ve kara para aklama sorunlarına el atacağız” şeklinde sürdürdü.

NATO'YA VURGU

ABD Başkanı, NATO'yu yaşamsal önemde gördüklerini belirtti. Biden açıklamasında, "NATO Anlaşması'nın 5. maddesinin sapasağlam yerinde olduğunu G7 liderlerine söyledim. 5. maddenin kutsal bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz" dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Biden açıklamasında "Putin, uluslararası normlara uymadı" ifadesine yer vererek şunları söyledi:

"Cenevre'de Tek başıma basın toplantısı düzenleyeceğim, basın önünde bir münazara şeklinde olmayacak. Basın önündeki hareketlerle yönlendirilmek istemiyorum. Uluslararası normlarla tutarlı olmadığını düşündüğümüz eylemlere dair sorunları çözmeyi dört gözle bekliyoruz."

Biden ayrıca, Putin'in siber suçluların karşılıklı iadesi önerisine açık olduğunu belirtti. Biden, "Putin neden değişmedi" sorusuna yanıt olarak da "O Vladimir Putin" dedi.

Koronavirüsün kökeni ile ilgili tartışmalara da değinen Biden, "Covid-19'un kökenleriyle ilgili bir sonuca varmadım. Sonuca varmak için gereken laboratuvarlara erişime sahip değiliz. Yeni bir tür pandemi çıkmamasını için garantiye almak için Çin'deki laboratuvarlara erişime ihtiyaç var" ifadesini kullanıldı.

-Reuters/Sputnik