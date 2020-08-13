Galata Kulesi’ndeki tepki çeken restorasyonun onaylanmış projesi yokmuş

13 Ağustos 2020 Perşembe, 13:34

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat dün sosyal medya hesabından tarihi kulenin beden duvarlarını darbeli matkapla delindiğini gösteren görüntüler paylaştı. Görüntülerin ardından İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) yetkilileri alana giderek tarihi kulede incelemeler yapmak istedi ancak içeri alınmadı. Basın mensupları da içeri alınmadı. İBB ekipleri alanda geç saatlere kadar bekledi.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat

‘AKIL ALIR GİBİ DEĞİL’

Gazetemizin sorularını yanıtlayan Polat görüntüleri ilk gördüğünde sarsıldığını belirterek ‘Gerçekten bu akıl alır gibi değil, böyle bir uygulama İstanbul’un en önemli kültür varlığının içerisinde bu tür bir vandalizmi görmek hele korumadan sorumlu kurumların uhdesinde olan böyle bir alanda bunu görmek gerçekten sarsıcıydı. Çok üzüldük ve bu bizi çok kaygılandırdı’ diye konuştu.

Kendi mülkiyetleri olsun olmasın tarihi yapılardaki uygulamaları takip ettiklerini belirten Polat ‘KUDEB alanda tutanak tutmak ve uygulamayı belgelemek için orada fakat ne yazık ki içeri giremediler. Yapmak istediğimiz şey durumu belgeleyip savcılığa suç duyurusunda bulunmak ve bölge koruma kuruluna durumun tespitini yapmak çünkü durumu tespit etmek çok önemli. Bizim videoda gördüğümüzün dışında da uygulamalar olabilir. İçerideki durumun bütününden haberdar değiliz, bunu yerinde incelemek gerekiyor’ diye konuştu.

‘KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Polat tarihi yapılarda bu tarz çalışmalara nasıl izin verildiğine ilişkin sorumuzu ise şöyle yanıtladı:

‘Tarihi yapıda böyle bir çalışmaya izin verilmesi mümkün değil. Onaylanmış bir uygulama olmadığı için restorasyon demekte zorlanıyoruz. Zaten uygulamanın kendisi de restorasyon tipinde bir uygulama değil. Tarihi beden duvarları ağır makinalı cihazlarla ekipmanlarla parçalanarak yok ediliyor. Kabul edilebilir bir şey değil. Açıkcası restorasyon projesi hem yok, olsa bile bu tür bir uygulama restorasyonda kabul edilebilir bir uygulama değil. Tarihi beden duvarı geri dönüşsüz bir şekilde şu an tahrip edilmiş bir durumda. Çok travmatik bir durum.’

ÖNCE YIKIM SONRA KURUL İZNİ OLAMAZ

Polat, sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Polat şu ifadeleri kullandı:

"Galata Kulesi yıkım işlemi herhangi bir Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesi olmadan yapılmıştır.

Dün yapılan yıkım işlemin iznini almak için 2 Nolu B. Koruma Kuruluna bugün Galata Kulesi Restorasyon Projesi sunulmuştur. Önce yıkım sonra kurul izni olamaz!"



