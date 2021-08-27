Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı

Galatasaray, genç oyuncusu Ali Yavuz Kol'u Ankara Keçiörengücü'ne kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 18:19
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı
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Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği genç forvet Ali Yavuz Kol'u TFF 1'inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol’un bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiörengücü kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.


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