Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı

27 Ağustos 2021 Cuma, 18:19

Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği genç forvet Ali Yavuz Kol'u TFF 1'inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol’un bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiörengücü kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.