Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı
Galatasaray, genç oyuncusu Ali Yavuz Kol'u Ankara Keçiörengücü'ne kiraladığını açıkladı.
Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği genç forvet Ali Yavuz Kol'u TFF 1'inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne kiraladığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol’un bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiörengücü kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
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