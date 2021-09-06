Galatasaray oyuncusu Emre Akbaba yeniden Alanyaspor'a transfer oldu

06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:18

Galatasaray'da Emre Akbaba sezon başında 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de düzenli şans bulması düşük ihtimal olan futbolcu eski takımı Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu.

Dün şehre gelen Emre Akbaba, Alanyaspor ile ilk antrenmanına da bugün çıktı. Yakın zamanda Trabzonspor ile de transferde adı geçen Emre Akbaba, büyük çıkış yakaladığı Alanyaspor'da sezon sonuna kadar forma giyecek.

4 MİLYON AVRO'YA TRANSFER OLMUŞTU

4 milyon Avro bonservis bedeli ödenerek Galatasaray tarafından transfer edilmişti. Akbaba, uzun süren sakatlıklardan dolayı beklenen performansı gösterememişti. Futbolcu, 74 maçta 14 gol 8 asist üretti.