Galatasaray Ankara'da ağır yaralı

03 Mart 2021 Çarşamba, 19:08

MKE Ankaragücü - Galatasaray: 2-1

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (Dk. 41 Friedrich)- Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim (Dk. 90 Orkan Çınar), Endri (Dk. 90 Lukasik), Alper (Dk. 72 Emre Güral), Geraldo (Dk. 73 Idriz Voca), Lobjanidze, Borven.

GALATASARAY: Muslera- Yedlin (Dk. 46 Linnes), Marcao, Donk, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 83 Ryan Babel) , Emre Kılınç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk. 46 Falcao), Onyekuru (Dk.79 Feghouli), Mohamed.

GOLLER: Dk.45+1 İbrahim Akdağ (P), Dk. 55 Lobjanidzhe (Ankaragücü) - Dk.90+2 Kerem (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Atila Turan, Sarlija, Lobjanidze, İbrahim Akdağ, Kitsiou (Ankaragücü) - Yedlin, Etebo, Marcao, Babel (Galatasaray)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.57 Mohamed (Galatasaray)

Süper Lig’in 28’inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Ankara ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1’inci dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ ve 55’inci dakikada Lobjanidzhe attı. Galatasaray’ın karşılaşmadaki tek golü ise 90+2’nci dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Ankaragücü bu sonuçla 6 hafta sonra 3 puanla tanışırken, Galatasaray’ın da 8 maçlık galibiyet serisi son buldu.

9’uncu dakikada Gedson Fernandes, çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. Bu oyuncunun ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Korcan topu güçlükle çeldi.

22’nci dakikada sol kanattan Ömer Bayram’ın ortasında Onyekuru kale sahası içinde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Korcan’da kaldı.

34’üncü dakikada Ankaragücü savunmasının hatası ile topla buluşan ve ceza sahasına sokulan Emre Kılınç sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı top yan ağlarda kaldı.

45’inci dakika Ankaragücü penaltı kazandı. Geroldo’nun ortasında meşin yuvarlak Arda Turan’ın eline çarpınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

45+1’inci dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı ve kaleci Muslera’yı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada Onyekuru’nun pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Falcao’nun dönerek vuruşunda Friedrich gole izin vermedi.

55’inci dakikada Alper’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lobjanidze, Marcao’dan sıyrılarak topu düzgün bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

57’nci dakikada Mohamed, İbrahim Akdağ’a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, Mohamed’in rakibine dirsek attığını işaret etti.

68’inci dakikada Endri Çekiçi’nin sol çaprazdan vuruşunda top farklı şekilde yandan auta gitti.

90+2’nci dakikada Galatasaray farkı 1’e indirdi. Ryan Donk’un pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.