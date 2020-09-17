Galatasaray Avrupa sahnesinde rakip Neftçi

17 Eylül 2020 Perşembe, 10:44

Galatasaray Avrupa serüvenine başlıyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi'ye konuk olacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak.

Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Galatasaray (Muhtemel 11): Fatih - Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi - Taylan - Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Babel - Diagne

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak.

Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.

KAZANAN TARAF TUR ATLAYACAK

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

Corona virüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için bugünkü müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.



