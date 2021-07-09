Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
Galatasaray, Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini yaptı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2000 yılında Rize’de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.
Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.
Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.
Barış Alper Yılmaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz."
Galatasaray'ın paylaşımı:
?? Galatasaray'a hoş geldin Barış Alper Yılmaz ?? pic.twitter.com/LNvDmG9bU4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2021
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