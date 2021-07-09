Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı

09 Temmuz 2021 Cuma, 16:56

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini yaptı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2000 yılında Rize’de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz."

Galatasaray'ın paylaşımı: