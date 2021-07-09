<p>Galatasaray geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier’le ilgileniyor.&nbsp;</p>
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Galatasaray geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier’le ilgileniyor. 

<p>Yeni bir sağ bek arayışına giren sarı-kırmızılı takım rotayı Valentin Rosier'e çevirdi.<br></p>
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Yeni bir sağ bek arayışına giren sarı-kırmızılı takım rotayı Valentin Rosier'e çevirdi.

<p>Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız sağ bek Rosier için Galatasaray, Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptı.</p>
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Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız sağ bek Rosier için Galatasaray, Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptı.

<p>Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray'ın 5 milyon Avro'luk teklifi, Beşiktaş'ın teklifinin üstünde de olsa Lizbon'un beklentilerini karşılayamadı.<br></p>
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Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray'ın 5 milyon Avro'luk teklifi, Beşiktaş'ın teklifinin üstünde de olsa Lizbon'un beklentilerini karşılayamadı.

<p>Rosier geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 33 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atan Rosier, totalde 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.&nbsp;</p>
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Rosier geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 33 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atan Rosier, totalde 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 

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