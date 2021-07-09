Galatasaray - Olympiakos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar 13 Temmuz Salı günü Omar Elabdellaoui'nin eski takımı Olympiakos ile karşılaşacak.
Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık programı çerçevesinde üçüncü maçında ise Yunanistan ekiplerinden Olympiakos FC ile karşılaşacak.
Mücadele 13 Temmuz 2021 Salı günü TSİ 21.15’te Olympiakos'un Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak.
Eski oyuncuları Omar Elabdellaoui'nin futbola dönüşünü kutlamak isteyen Olympiakos, sarı-kırmızılı takıma özel maç davetinde bulunmuştu.
Karşılaşma, D Smart'ta 77. kanal olan Spor Smart’ta yayımlanacak.
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