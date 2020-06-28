Galatasaray Başakşehir karşı karşıya

Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da forvet sıkıntısı yaşanıyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2020 Pazar, 15:16
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Lig'in 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir Galatasaray'ı konuk ediyor.

Hakem: Ali Palabıyık

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Taylan, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sekidika


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