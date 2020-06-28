Galatasaray Başakşehir karşı karşıya
Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da forvet sıkıntısı yaşanıyor.
Lig'in 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir Galatasaray'ı konuk ediyor.
Hakem: Ali Palabıyık
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Taylan, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sekidika
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