Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

21 Mayıs 2021 Cuma, 13:02

Bir televizyon programında seçim çalışmalarından bahseden Burak Elmas, Tevfik Fikret Spor ve Yaşam Merkezi projesini, TT Stadı'nın yanına kurulması planlanan tesisin 10 senede 17 milyon euro gelir üreteceğini açıkladı. Elmas, Fatih Terim konusunda ise, "Görev bize verilirse, oturup konuşacağız. Ben Fatih Terim ile devam etmeyi düşünüyorum" dedi

"TECRÜBELİ İSİMLERLE KONUŞUP ÇÖZÜM ARADIK"

"23 yaşında Galatasaray'da yöneticilik yapma şansı buldum. Altyapı sorumlusu oldum, daha sonra futbol şube sorumlusu oldum. Çok genç yaştan beri camianın içinde yaşıyorum. Son dönemde Galatasaray'ı Galatasaray yapan ilkelerden uzaklaşılması ve Galatasaray'ın finansal açıdan geleceğinden dolayı çok büyük rahatsızlıklar duyuyorum. Sadece benim değil, camianın ortak rahatsızlığı bu. Çözümler bulmaya çalıştık. Bu süreçte gördük ki bulunan çözümlerin Galatasaray'ı buradan çıkarması mümkün değil. 2020 yazında ben ve arkadaşlarım; camianın geçmişinde başkanlık yapmış isimlerle, başkan adaylığı için ismi geçenlerle görüşme yaptık. Hepsine şunu söyledik; Galatasaray'ın problemleri konusunda hemfikir olalım, Galatasaray'ı beraber buradan çıkaralım. Aydınlık bir gelecekte yaşamaya devam edelim. Hedefimiz buydu. Geçmişteki alışkanlıklarla son anda ortaya çıkan yönetim adayları, Galatasaray'ı bu sorunlardan kurtaramaz. Yaptığımız görüşmelerde büyüklerimize böyle bir mücadelede olup olmayacaklarını, bize verecekleri tavsiyeleri olup olmadığını sorduk. Aday olmayacaklarını söylediler. Ben de arkadaşlarıma o zaman biz yola çıkıyoruz dedim ve Eylül 2020'de yola çıktık."

"GALATASARAY'IN EN ZOR DÖNEMİNDE ADAY OLUYORUZ, BÜYÜK BİR MÜCADELEYE GİRİYORUZ"

Bilinen isimler dışında Galatasaray'ın çok fazla kaynağı olduğunu belirten Elmas, bu kişilere kulüpte hizmet şansı verilmediğini söyledi ve "Ben bu insanlara ulaşıp daha önce birçok problemi çözmüş insanları buldum. Bu insanların hepsi Galatasaray'ı değerleri için seviyor, bu durumdan da çok rahatsızlar. Böyle bir mücadelede isimlerini koymaktan imtina etmiyorlar. Bu beni çok ümitlendirdi. Çok geniş bir ekip kurduk. 80 kişiden fazla bir ekibimiz var. Sorunlara göre bir ekip oluşturduk. Ekim ayından beri çalışıyoruz. Haftada 2-3 toplantı yapıyoruz. Görev bize verilirse nasıl çalışacağımızı da gördük. Bütün insanlarla bire bir konuştum. 'Galatasaray'ın en zor döneminde aday oluyoruz, asla popüler olmayacağız ve büyük bir mücadeleye giriyoruz' dedim." diye ekledi.

100 günlük bir plan oluşturduklarını belirten Elmas, "Galatasaray bir spor kulübü. Birçok branşı Türkiye'ye getiren kulübüz. Galatasaray'ın bir problemi önceliklendirecek çözme imkanı yok. Bütün problemleri önceliklendirerek çözebiliriz. 20-25 tane kronik sorun var. Bu yüzden bu kadar geniş bir ekip kurduk. Herkes kendi alanındaki çözümlerle ilgilenebilsin diye. Yönetim problemini çözmeden finansal problemleri çözemezsiniz. Önce problemleri doğru tespit etmek lazım. 100 günlük bir plan oluşturduk. Harita oluşturduk. 1. günden itibaren düğmeye basacak şekilde hazırız" diye belirtti.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI ÜYELERİN FİKRİ ALINMADAN İMZALANDI"

Bankalar Birliği anlaşması hakkında ise detaylarını bilmediğini, üyelerin fikri alınmadan bu anlaşmanın imzalandığını söyleyen Elmas, "Kulübümüz bir daha finansal olarak borçlanamayacak. Yönetimler bankaların onaylarını almak zorunda.

Sportif A.Ş.'nin bankalara olan borcu var, son dönemde özellikle kulüp ve A.Ş. arasında borçlanma var ve faiz var tabii. 3 milyar civarında borç var. 2.5 milyonu Sportif A.Ş. tarafında. Bildiğimiz kadarıyla kulüp ve Sportif A.Ş. arasındaki borç durumu hala çözülebilmiş değil. Borçlanma yasağı geliyor ama ödenmesi gereken bir borç var. Ciro-borç oranında diğer kulüplere göre avantajlıyız. Borcu daha az olan Galatasaray, borcu çok olan kulüplere göre dezavantajlı. Galatasaray belki de 7 senede ödeyecek, diğer kulüpler 9 senede öderken. Bunun için uğraşacağız. Çok önemli bir 1,5 sene var önümüzde. Ödemesiz dönem, sonraki dönem için hazırlık dönemi. O yüzden Galatasaray için çok kritik bir dönemdeyiz."

"FATİH TERİM'İ DIŞARIDA BIRAKMAK DELİLİK OLUR"

Fatih Terim hakkında gelen sorulara, "Fatih Terim'in böyle bir seçime araç edilmesi rahatsız edici buluyorum. Kendisine de saygısızlık olarak görüyorum. Fatih Hoca çok sevdiğim bir insan. Çok güzel bir ilişkimiz var. Hoca, Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi. Bizim gibi her zaman kulübün emrinde olacaktır. Galatasaray'ın üyesi olan, futbolcu ve teknik direktör olarak da her bütününü yaşamış hatta çoğu yöneticiden daha tecrübeli bir kişi. Bütün dengeleri biliyor, camiasını tanıyor ve kulübünün en başarılı teknik direktörü. Böyle bir ismi dışarıda bırakmak delilik olur." dedi ve Fatih Terim ile henüz bu konuda görüşmediklerini, bunun etik olmayacağını belirterek, "Görev bize verilirse, oturup konuşacağız. Ben Fatih Terim ile devam etmeyi düşünüyorum. Teknik direktörler asla yalnız bırakılmamalıdır. Bir ekip ve bir takım olarak çalışmak gerekiyor." diye ekledi.

Galatasaray'da son dönemde içi boşaltılan şeffaflık kavramına da değinen Elmas, "Galatasaray'da son dönemde seçilen yönetimler kendilerini patron olarak görüyor. Aslında genel kurul tarafından seçilen bir nevi hizmetkarlar. Patron olarak seçilmiyorlar. Biz bu bilinçle bize verilen yetkiyi üyelerimiz adına kullandığımızı bilerek yönetmek istiyoruz." diyerek dijital aidiyet programına dikkat çekti.

"EN HEYECAN DUYDUĞUMUZ PROJE: TEVFİK FİKRET SPOR VE YAŞAM MERKEZİ"

Elmas, en heyecan duydukları proje olarak ilk kez Tevfik Fikret Spor ve Yaşam Merkezi'nden bahsetti ve "Galatasarayımızın çok önemli isimlerinden Tevfik Fikret'in ismini vermeyi arzu ettiğimiz bir spor ve eğlence merkezi çalışması yaptık. 25 kişilik mimar ekibiyle çalıştık. 3 katlı, 15 bin metrekare ticari alana sahip, stadımıza bağlı dev bir merkez olacak. Dış görünüşü de çok etkili olacak. Çok detaylı çalıştık. Basketbol tarafına da çok etkisi olacak. Erkek basketbolun 32 milyon, kadın basketbolun 11 milyon gibi bir bütçesi var. Bir A.Ş. kurma planımız var. Buradan gelecek ek gelirlerle basketbolumuzun yeniden yenilmez armada olması için uğraşacağız." dedi.

Branşlar için de sponsorluk görüşmeleri yapıldığını söyleyen Elmas, "Birinci amacımız spor yaptırmak. Bütün branşlar için ekipler kurduk. Beyaz sayfa adıyla yeni bir plan kurduk. Hedef sponsorlar belirleyip onlarla görüşmeye gittik. Onların da sözü olması lazım. Kulüp ile marka arasında bir uyum olmalı. Çok yetkin, tecrübeli arkadaşlarımız var. Seçim döneminde oy almak için verilen sözler dolayısıyla güven mekanizmasında bozulma olmadı. Yapamayacağımız hiçbir şeyi söylememeye karar verdik. Galatasaraylılara doğruyu söylememiz lazım ki beraber yürüyelim" diye ekledi.

"TÜRK FUTBOLU BATTI, BERABER HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR"

Türk futbolunda artık beraber hareket etme zamanının geldiğine dikkat çeken Burak Elmas, "Türk futbolunda en fazla gelir üreten kulüplerin birlikte hareket etmesi lazım. Türk futbolunun mevcut senaryosunda hiçbir kulüp başarılı olamaz. Avrupa'da mücadele etmek için gelirleri yukarı çekmek gerekiyor. Bu kısır çekişmeden çıkmamız lazım" dedi.

Son olarak Falcao ve altyapı hakkında konuşan Elmas, "Falcao'nun sözleşmesini imzalayan yönetim, ileride takım bütçesini 30 milyon avroya düşürme taahhüdü veren bir Bankalar Birliği Anlaşması imzalıyor. 30 milyonu biliyorsunuz ama sadece yüzde 20'lik kısmını bir oyuncuya popüler olmak için veriyorsunuz. Geri kalan takımı nasıl kuracaksınız? Hem de Galatasaray'ın gelecek yönetimlerini sıkıntıya sokuyorsunuz." dedi ve altyapıyla sıkı bir şekilde çalışacaklarını, kendi değerlerini yaratacaklarını, böylece Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını belirterek altyapıya verdikleri önemi yineledi.