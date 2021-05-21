Turgay Kıran: "Galatasaray'ı bölüyorlar"

21 Mayıs 2021 Cuma, 10:13

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Turgay Kıran, Radyospor'a seçim gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Seçim öncesi birçok adayın çıktığını ifade eden Kıran, “Bu Galatasaray’ı kurtarmak değil bölmektir” dedi. Kıran, seçimde hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıkladı.

"BU GALATASARAY'I KURTARMAK DEĞİL, BÖLMEKTİR"

Galatasaray’ın eski yöneticisi, başkan adaylarının hiçbirinde kurumsal hafıza olmadığını ve 6-7 adayın olmasının camiayı böldüğünü savundu.

Kıran, “Galatasaray’da birlik ve beraberlik olurdu. Son yıllarda bu hiç yok. Galatasaray’ın zor durumda olduğu dönemde birçok başkan adayı çıktı. Aday olmak demokratik hakları elbette, ancak hiçbiri kurumsal hafıza taşıyan kişiler değil. Galatasaray, kulübü tanımayan başkanlar sebebiyle bu noktaya geldi. Abdurrahim Albayrak’ın da adı geçiyor. 6-7 aday Galatasaray’ı kurtarmak için ortaya çıkıyor. Bu Galatasaray’ı kurtarmak değil, Galatasaray’ı bölmektir. Kurumsal hafızayı taşıyacak kişilerin yönetimlerde olması gerekiyor” dedi.

"'TERİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR' DEMEK SAÇMA"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in geleceği hakkında ise Kıran şunları söyledi:

“Fatih Terim krizi yaratıldı. Aslında böyle bir kriz yok. Onun anlaşması sürüyor. Galatasaray Derneği’nin alakası yok. Sportif A.Ş bakıyor. Başkan adaylarının, “Fatih Terim kırmızı çizgimizdir” demeleri saçma. Oranın yönetimi başka çünkü. Mart ayında genel kurullarını yaptılar ve devam ediyorlar. Daha vakit var. Aday çıkacağına bir tek aday altında birleşmek gerek. Ben buradan böyle bir çağrı yapmış olayım.”

"TERİM, FUTBOLDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMALI"

Turgay Kıran, Fatih Terim’in futboldan sorumlu bir yönetici olması gerektiğini vurgulayarak, "Terim, kendi başarısını ispat etti. Şampiyonlukları ortada. Terim’in kalitesini tartışmaya gerek yok. Kendisinin yönetim kurulu üyesi olması ve futboldan sorumlu olması gerek. Terim’in Sportif A.Ş ile anlaşması var. Mayıs ayı sonunda uzatma şansı var. Kararına saygı duyarım. Ancak; Terim’i de bu sıkıntıdan kurtarmak lazım. Mücadele etmekten sıkıldı. ‘Bizi içten vuruyorlar’ dedi. İçten vuruyor derken kastettiği yönetim. Terim, futboldan sorumlu bir yönetici olsun, kendi kadrolarını kursun. Galatasaray’ın birlik olması ve artık borçlarla uğraşması lazım” diye ekledi.

"EFES VE GALATASARAY BİRLEŞSİN"

Turgay Kıran, yönetime gelecek kişilerin Fatih Terim ile problem yaşama ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, Anadolu Efes ile Galatasaray’ın birleşmesi fikrini dile getirdi:

“Yönetime gelecek arkadaşlar deneyimli değil. Deneyimsiz yönetimler Terim ile sıkıntı yaşıyor. Terim markası çok büyük. Aday olan arkadaşlar onun altında eziliyorlar. Ego savaşı yapmamak gerek. Terim ile ego savaşı yapacak kişiler sorun yaşar. Basketbolda da Ergin Ataman gibi bir isim gerek. Örneğin; Anadolu Efes ile Galatasaray birleşebilir. Galatasaray ile Efes neden olmasın? Galatasaray’ın en sıkıntılı döneminde birleşmeleri lazım. Görüş ayrılıkları Fatih Terim’e de sıkıntı veriyor. Terim’i kaybetmek kolay.”

"BEN BU SEÇİMDE OY KULLANMAYACAĞIM"

Turgay Kıran, önümüzdeki seçimlerde oy kullanmayacağını, Galatasaray’ın bölünmesine karşı olduğu için böyle bir karara vardığını ifade etti. Kıran, “Abdurrahim Albayrak da başkan adayı oluyor. Birçok tanıdığımızı da yönetimine almak için haber gönderdi. Ben bu seçime gitmeyeceğim. Galatasaray’ın parçalanmasına oy mu vereceğim? Genel Kurul üyelerinin oyları boşa gidecek. Galatasaray’ın parçalanmasına karşıyım. 1500 oyla seçimi kazanacaksınız, 3 ay sonra yeniden olağanüstü bir seçim olacak” diyerek sözlerini tamamladı.



