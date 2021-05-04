Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

04 Mayıs 2021 Salı, 16:28

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, Tivibu Spor'a konuştu. Elmas, son dönemde TFF tarafından Fatih Terim'e karşı bir operasyon yürütüldüğünü iddia etti.

Elmas, ''Özellikle federasyon ve kurulları içerisinde, Fatih Terim'e karşı ciddi bir operasyon yapılıyor. Bu operasyondan zarar gören de Galatasaray oluyor. Galatasaray'ın teknik direktörünü korumak, yönetimin ve kulübün görevidir'' ifadelerini kullandı.

Elmas, mayıs ayında yapılacak seçimde göreve gelmeleri halinde kendilerini zor bir görevin beklediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Galatasaray tarihinin en zorlu dönemi olabilir bu ama bizim gibi Galatasaray'ı gönülden seven, evi ve ailesi kabul eden insanlar için de Galatasaray'ın böyle bir dönemde yalnız bırakılması, çözüm üretilmeye çalışılmaması söz konusu olamaz. Arkadaşlarımızla birlikte bu çözümün erkenden oluşmasını hedefledik. Bu çözümün oluşmadığını görünce, biz kendimiz elimizi taşın altına koymaya ve Galatasaray'ın bu zor döneminde, mücadele etmeye karar verdik."

"SAYIN CENGİZ'LE FARKLIYIZ"

Mevcut başkan Cengiz'in bakış açısıyla, kendisinin bakış açısı arasında ciddi farklılıklar olduğunu dile getiren Elmas "Ocak 2018'deki seçimde, ben son anda Mustafa Cengiz'in arzusuyla Sportif A.Ş.'de görev aldım. Atama yapıldığı zaman, ilk gün ayın Cengiz'e boş tarihli, imzalı istifa mektubumu teslim etmiştim. Bu koltuklar, Galatasaray'ın koltuğudur. Hizmet edemediğiniz zaman, bu koltukları işgal etmemeniz gerekiyor. Ben hep buna inandım. "Çok hareketli bir dönemdi. O dönemde, benim Galatasaray'da arzuladığım ciddi bir değişim vardı. Sayın Cengiz'in bakış açısıyla, benim bakış açım arasında ciddi farklılıklar olduğunu gördüm. Bu farklılıklar, kararlara ve kararlar konusunda tartışmalara yansıyor. Bu sebeple, yollarımızı ayırmaya karar verdik." açıklamasında bulundu.

Son dönemde takım içinde sıkıntılarında olduğunu ifade eden Elmas "Bir rahatsızlık olduğu çok aşikar. Yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncular dışarıda iletişim yaparak birbirlerine mesaj yolluyorlar. Bir olmak lazım, içeride problemleri halledebilmek lazım. Burada bir mutabık yok. Hocanın olaylara verdiği tepkiler farklı. Türk futbolu, bana sorarsanız yönetilmiyor. Galatasaray'a karşı ciddi bir cephe var." dedi.