Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi'den Fatih Terim açıklaması
Galatasaray başkan adaylarından Işın Çelebi, seçim öncesi Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, diğer başkan adayları gibi Fatih Terim'le yola devam etmek istediklerini söyledi.
"Seçilirsek Fatih Terim ile konuşacağız, devam etmek istediğimizi söyleyeceğiz" diyen Çelebi, "Beşiktaş maçı sonrası hocamızla kısa bir konuşmamız oldu. Karşılıklı iyi niyetli bir görüşme oldu. Hocamızla ilgili fikrimi daha net belli etmek için söylüyorum; üçüncü oğlumun da adı Fatih" vurgusunda bulundu.
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