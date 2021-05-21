Kasımpaşa'da ayrılık
Kasımpaşa Kulübü, sözleşmesi sonra eren kaleci Ramazan Köse'ye teşekkür etti.
Süper Lig'in 2020-21 sezonunu 46 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile yollar ayrıldı.
İstanbul temsilcisi kulüp, 2015'ten beri takımda yer alan file bekçisi için sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Ramazan Köse'ye teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Ramazan Köse'ye teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/WZfLkjThCJ— KASIMPAŞA (@kasimpasa) May 20, 2021
Video Haberler
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
- Anıtkabir'e yapılana isyan etti
- Sedat Peker'den yeni paylaşım
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu’nun bahsettiği Köfteci Yusuf kimdir?
- Blinken’la ilk kez görüşen Lavrov’dan açıklama
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Meteoroloji uyardı!
- Adil Serdar Saçan'dan olay 'Sedat Peker' açıklaması
- Yılmaz Özdil, Sedat Peker hakkında ne demişti?
- Süleyman Soylu'dan, Sedat Peker'e videolu jet yanıt