Kasımpaşa'da ayrılık

21 Mayıs 2021 Cuma, 08:54

Süper Lig'in 2020-21 sezonunu 46 puanla 14. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile yollar ayrıldı.

İstanbul temsilcisi kulüp, 2015'ten beri takımda yer alan file bekçisi için sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Ramazan Köse'ye teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.



