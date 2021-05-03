Galatasaray Başkan Adayları seçimin ertelenme ihtimalini değerlendirdi

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:39

Galatasaray Başkan Adayları gündemde dolaşan 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin ertelenme ihtimalini değerlendirdi. Öztürk seçim ertelnirse Galatasaray'ı kimse kurtaramaz ifadelerini kullanırken Hamamcıoğlu seçimin ertelenmesini beklediğini dile getirdi. Burak Elmas ise böyle bir ihtimalin olmadığını öne sürdü.

"MUSTAFA CENGİZ GALATASARAY'IN EL FRENİDİR"

Seçimin ertlenmesi ile alakalı bir bilgi duymadığını belirten Metin Öztürk "Eğer Galatasaray Mustafa Cengiz döneminde bir dönem daha geçirirse Eylül ayında kim gelirse gelsin Galatasaray'ı kurtaramaz. Bu karar Galatasaray'ın temeline dinamit koymaktır. Galatasaray'ın önünde tek bir engel vardır o da Mustafa Cengiz'dir, kendisi Galatasaray'ın el frenidir!"

"ERTELENMESİ MÜMKÜN AMA BU KÖTÜ NİYETTİR"

Galatasaray seçimlerinin ertelenmesinin mümkün olduğunu dile getiren Eşref Hamamcıoğlu "Seçim ertelenemez ancak pandemi bahane gösterilerek iptal edilir ve ileri bir tarihe atılır. Ancak pandemi geçen sene Mart ayından beri var. Neden Mayıs'ta yapılacak diyerek bu kadar adayı hazırlık sürecine soktunuz. Bu kötü niyetli bir tavırdır."

"ERTLENMESİNİ MÜMKÜN GÖRMÜYORUM"

Galatasaray'da imzaları ilk veren Başkan Adayı olarak öne çıkan Burak Elmas ise "Ertelenmesi mümkün değil. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de kongreleri var. Bu karar Galatasaray yönetiminin alabileceği bir karar değil ancak devlet alabilir. Eğer devlet böyle bir karar alırsa da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kongreleri de iptal olur. 29 Mayıs çok önemli bir gün. Hem Şampiyonlar Ligi finali oynanacak hem de fetih gösterileri yapılacak. Bu kadar etkinliğin olacağı günlerde Galatasaray Seçimli Kongre'si özel olarak seçilip iptal edilebilir mi? Ben mümkün görmüyorum" dedi.