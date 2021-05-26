Galatasaray Başkan Adayları Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu bir araya geldi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:11

Galatasaray'da Haziran ayında yapılması beklenen seçim yaklaşırken kritik isimler bir araya geldi.

Eski başkan Ünal Aysal ve başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas kahvaltıda buluştu. Burak Elmas Hamamcıoğlu ile fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı. İşte Elmas'ın açıklaması: