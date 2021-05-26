Galatasaray Başkan Adayları Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu bir araya geldi

Galatasaray Başkan Adayları Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu, eski başkan Ünal Aysal'ın düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Burak Elmas bu buluşmanın farklı yönlere çekilmemesini istedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:11
Galatasaray Başkan Adayları Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu bir araya geldi
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Galatasaray'da Haziran ayında yapılması beklenen seçim yaklaşırken kritik isimler bir araya geldi.

Eski başkan Ünal Aysal ve başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas kahvaltıda buluştu. Burak Elmas Hamamcıoğlu ile fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı. İşte Elmas'ın açıklaması:


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