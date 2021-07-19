Galatasaray'da, Oğulcan Çağlayan’ın lisansıyla ilgili bekleyiş sürüyor

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:00

Galatasaray, TFF lisans vermediği için Oğulcan’ın adını Şampiyonlar Ligi’nde 21 Temmuz’da PSV Eindhoven’la oynayacağı ön eleme maçının listesine yazdıramadı. Bu durumun gerekçesi ise Sarı-Kırmızılı kulübün yaptığı 4 başvuruya rağmen TFF yönetiminin konuyu görüşmek için hâlâ toplanmaması.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, haksız fesih gerekçesiyle, Galatasaray ve Oğulcan’ı 1 milyon 250 bin Avro ile 506 bin 275 TL tutarında tazminattan sorumlu tuttu. Sarı-Kırmızılıların itirazı sonrası, tahkim cezayı onadı. Galatasaray ve Oğulcan, itiraz için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Sarı-Kırmızılı kulübün ve oyuncunun davasını reddetti. Bunun üzerine Galatasaray, konuyu Yargıtay’a taşıdı. UEFA, durumu “Devam eden problemli alacaklar” statüsünde kabul edip oyuncuya izin verdi. Sarı-Kırmızılı yöneticiler ise hukuki durum ortadayken ve ihtilafın yargılaması devam ederken, Futbol Federasyonu’nun PSV-Galatasaray maçına 2 gün kala halen toplanıp karar almamasını “TFF neyi bekliyor?” sözleriyle yorumladı. TFF eğer bugün toplanıp aleyhte bir karar verirse, Galatasaray, Tahkim Kurulu’na itiraz edecek. Oğulcan’a izin çıkması halinde ise Sarı-Kırmızılıların 20 Temmuz’a kadar UEFA listesinde değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

FALCAO ŞOKU



Galatasaray’da yine Falcao şoku yaşanıyor. Geride kalan 2 sezonda çok sayıda maçta forma giymeyen Falcao’nun sakatlandığı açıklandı. Dünkü antrenmana katılmayan Kolombiyalı futbolcunun, PSV maçına yetişme ihtimali düşük.



GEDSON İÇİN EZELİ REKABET

Rosier ve Ghezzal’ın transferi için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Galatasaray, bu kez de Gedson Fernandes konusunda rakip oldu. Portekiz basını, Beşiktaş’ın 22 yaşındaki oyuncu için Benfica’nın kapısını çaldığını duyurdu. Haberde; Siyah-Beyazlıların, Benfica’ya, Fernandes’in bonservisinin yüzde 50’si için 7.5 milyon Avro teklif ettiği yazıldı. Transfer böyle gerçekleşirse, Portekizli oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek bonservisin yarısı Benfica’ya gidecek. G.Saray ise Benfica’ya 1 yıllık kiralama ve sonraki sezon satın alma opsiyonlu teklif yapmıştı.

BAŞKAN ELMAS KONUŞACAK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün görevdeki ilk 1 aylık dönemini değerlendirecek. Elmas, saat 17.00’de Türk Telekom Stadı’nda düzenleyeceği basın toplantısıyla seçildikten günümüze kadar gelen süreçte mali, idari, sportif açıdan karşılaştıkları durumlar, attıkları adımlar konusunda Sarı-Kırmızılı camiayı bilgilendirecek.