Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den kadın futbol takımı açıklaması

05 Eylül 2021 Pazar, 16:22

Başkan Burak Elmas önderliğinde Galatasaray Kadın Futbol Takımı kuruldu. Nurcan Çelik, kadın futbol takımının teknik direktörü oldu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Cumhuriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayarak konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Epözdemir'in açıklamaları şöyle:

"Kadın futbol takımını kurmak bizim taleplerimizden bir tanesiydi. Yaklaşık 1 ay önce kurduk. Türkiye Futbol Federasyonu'na da yazı yazdık. Ya Süper Lig'den ya da 3.Lig'den başlayacağız. Onlar da UEFA'ya yazdılar. Dolayısıyla bugüne ilişkin bir gelişme değil. Yaklaşık 1 ay önce teknik açıdan kadın futbol takımımızı kurduk. Buradaki ikinci mesele, kadının toplumsal hayatta öncü olması gerektiğini düşünüyoruz. İş, sanat, hayatta olduğu gibi sporda da öncü olmalı. Dolayısıyla kadını önceleyen bir yaklaşımın egemen kılınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu meseleye başarı odaklı ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Kadın futbol takımımızı kurduk, Nurcan Çelik ile teknik direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi milli takımda da oynamış, çok iyi bir Galatasaraylı. Aynı zamanda çok ağır hastalıklar atlatmış, çok güçlü bir kadın. Bu yönüyle de sembol bir isim. Kendisiyle anlaştık. Oyuncularla da önemli ölçüde anlaştık. Önümüzdeki hafta lansmanını yapmayı planlıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi ile konuştuk. Oraya kadın futbol takımımız için sosyal tesisler yapıyoruz. Kullanım hakkı bizde olacak. Bu konuda da mutabakata vardık. Bu haftaiçi protokolleri yapacağız. Dişi Aslanlar takımını hazırladık. Kadın futbol takımımıza da yoğun bir talep var, hem forma hem göğüs hem kol sponsorluğu hepsi hazır. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, tüm branşlarda olduğu gibi çok iyi bir şekilde, şampiyonluk hedefiyle geliyor. İş, sanat, spor hayatında güçlü kadın şiarıyla, kadını önceleyen bir yaklaşımı egemen kılarak bu projemizi hayata geçireceğiz."