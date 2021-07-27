Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'da Jean Michael Seri iddiası
Geçmişte bir sezon boyunca Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri, eski kulübü ve iki Süper Lig ekibinin radarında.
Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un, İngiltere Championship ekibi Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi.
Fransız basınından Footmercato.net'in haberine göre Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı. Habere göre Süper Lig'in yeni ekibi olan ve Mario Balotelli ile Younes Belhanda gibi önemli transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor, oyuncuyu renklerine bağlama konusunda ısrarcı.
Fulham ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan Seri, 2019-20 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.
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