Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı PSV Eindhoven, İstanbul'a geldi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:52

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

İlk maçta Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden PSV Eindhoven, rövanş maçı için özel uçakla İstanbul'a geldi. Kafileyi taşıyan uçak, 19.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından polis eşliğinde terminalden çıkış yapan kafile, takım otobüsüne geçti. Hollanda ekibi, daha sonra alandan ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Galatasaray ile PSV Eindhoven'ı karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.