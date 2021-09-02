Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mustafa Cengiz için mesaj yayımladı

02 Eylül 2021 Perşembe, 16:21

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Sarı-kırmızılıların mevcut başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz için bir mesaj yayımladı. Elmas'ın yayımladığı mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in tedavi sürecini yakından takip etmekteyiz. Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.