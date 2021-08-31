Galatasaray Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz hakkında kararını verdi

31 Ağustos 2021 Salı, 20:03

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, Haziran ayında yapılan seçim için iptal kararına imza atan eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini disipline sevk etmişti.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, yaptığı açıklamada, "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs gerekçe gösterilerek 29 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçiminin iptal olduğunu açıklamıştı. Bu karar üzerine Burak Elmas, bunu yapanların ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edileceğini açıklamıştı.







