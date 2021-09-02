Son dakika... Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı

02 Eylül 2021 Perşembe, 12:42

DHA'nın haberine göre; bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray'ın eski başkanı Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.