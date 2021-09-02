Son dakika... Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in yoğun bakıma alındığı bildirildi.
DHA'nın haberine göre; bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray'ın eski başkanı Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.
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