Galatasaray Başkanı Cengiz'in 'şereflerini hatırlamalılar' sözü şok etkisi yarattı

13 Nisan 2021 Salı, 17:25

Galatasaray'da Florya ile Başkan Mustafa Cengiz arasındaki ipler yine gerildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in GSTV'de yaptığı konuşma sırasında futbolcuları eleştirmesi teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuları huzursuz etti.

Mustafa Cengiz, hakem hatalarını gündeme getirdiği açıklamalarında,sözü futbol takımının mücadele eksikliğine getirmişti.

İşte o sözler:

"İp, Galatasaray'ın elinde. Oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlandığında başında 10 futbolcu olmalıydı, golümüz verilmediğinde en az 10 oyuncumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın umurunda değil. Profesyonelce bakıyor. Ben izlerken çıldırıyorum."

Göztepe maçı hazırlıklarındaki futbolcu ve teknik kadro bu sözler üzerine büyük bir şok yaşadı. İddialara göre özellikle yerli oyuncuların ve takımın kıdemli yabancılarının, 2Bu sözleri hak etmedik" dediği öğrenildi.