Galatasaray Başkanı Elmas ve ekibi, futbolcuların alacaklarını yatırmaya başladı

02 Temmuz 2021 Cuma, 07:00

Elmas ile ekibinin, eski yönetimden kalan ve futbolcuların maaşlarını, sözleşmelerindeki bonusları, primleri, bonservis ile kiralama ücretlerinin taksitlerini kapsayan 280 milyon TL’lik ödemenin bir kısmını önceki gün yaptığı öğrenildi. Bu rakamın 40 milyon TL seviyesinde olduğu bildirildi. Yönetimin, paranın kalan kısmını ağustos ayının ilk haftasına kadar ödeyeceği kaydedildi. Bir yandan transfer çalışmaları da sürerken Sarı-Kırmızılı yönetim, kısa sürede kulübe gelir getirecek sponsorluk anlaşmalarında resmi imzaları atmaya hazırlanıyor. Sıcak para girişiyle, her branşta ödeme takviminin daha düzenli hale gelmesi planlanıyor.

‘HAZIRLIK’ SORUNU

Sarı-Kırmızılılar, 20 veya 21 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlık maçı sorunu yaşıyor. Galatasaray’ın Avusturya’da Aris ve L.Moskova ile oynamayı planladığı hazırlık karşılaşmalarının iptal edildiği öğrenildi. Halen yurtdışı kampı planlamayan Sarı-Kırmızılıların, bazı kulüpleri İstanbul’a davet edip maç oynamayı tercih edeceği bildirildi.

BAŞKAN ELMAS KURBAN KESTİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün Siirt’teki Veysel Karani Türbesi’ni ziyaret edip kurban kesti. Elmas, babası Sezgin Elmas’la birlikte türbede dua edip hem esnafla hem de vatandaşlarla görüştü.