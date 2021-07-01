Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

01 Temmuz 2021 Perşembe, 19:17

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda 3'e 3, 4'e 4 ve 6'ya 6 çift kale oyun oynandı. Antrenmanın son kısmında dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi.

Günün akşamüstü yapılan 2'nci antrenmanında ise kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.



