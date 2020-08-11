Galatasaray Başkanı'ndan transfer açıklaması

11 Ağustos 2020 Salı, 14:11

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Sixt ile imzalanan forma reklamı töreninde gündeme dair açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar:

"Rakip camiaların şunu anlaması gerekir; hiçbiri bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, yakın arkadaşımız. Biz ayrım yapmıyoruz ama ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin. Şike yapmışsam bana ceza verin."

TFF'nin limit açıklamasından sonra Mert Hakan'ın "limitless" paylaşımına gönderme yapan Cengiz, "Her şeyi sorabilirsiniz, ben o konuda hiçbir limit tanımam. Başkaları gibi ‘limitless’ olmam, soruda ‘limitless’ olurum" dedi

"4 Ekim tarihine kadar süremiz var. Dinamik bir süreç bitmez. Biz limitlerimiz içinde, kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray çıkarları doğrultusunda her tür transferi, gerek satış anlamında gerek alış anlamında yaparız."

"Limit artışına karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz; sarı, kırmızı ve yeşil. Otobana da bir hız limiti koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil, 130 isteyebilirsiniz."

"Orada bir limit var. 'Ben buna istediğim gibi uymam, aşarım ve cezayı da ödemem' diyemezsiniz. İsmini zikrettiğiniz değerli rakibimiz için değil, kendimiz için de söylüyorum."

"Varsa Kasımpaşa'nın maddi hatası olur, onu düzeltin dedik. Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım ve gelecek için düzenleyelim dedik. Ama şu an transfer dönemi açılmış. Oyun oynanırken bunu değiştirirseniz ne TFF'nin, ne konulan kuralların kıymeti kalmaz."

"Biz limitler içinde kurallara, yasalara uygun olarak alış ve satış yaparız."

"GALATASARAY, TÜRK FUTBOLUNUN KIBLESİDİR"

"Hem sportif, hem mali, hem de ahlaki boyutlar çok önemli.Transfer bitmez, Ne zaman başladı? 4 Ağustos, ne zaman bitecek? 4 Ekim. Vay açıklayın. Sanki son vagon kalkıyor. Daha 2 ay var! Limit artışına karşı çıkmadık. Siz kural koyuyorsanız kafanıza göre değişmez. Hem karnım aç yemek yiyeceğim, hem yemeğim eksilmesin. Böyle bir dünya yok. Futbolculara milyon Avro ödeyecek halimiz yok.Bir takım isterse alır diyorlar. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fazla fiyata başka takıma gider. Galatasaray Türkiye'de futbolun kıblesidir."