Galatasaray Basketbol A.Ş. kuruluyor
Galatasaray, basketbol takımının anonim şirket haline getirileceğini açıkladı.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Galatasaray Basketbol A.Ş.'nin kurulacağı belirtildi.
Basketbol takımının ana sponsorunun NEF olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, kötü bir sezonu geride bırakmıştı. Ligde oynanan 30 maçın 11'inden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızlı ekip ligi 14. sırada tamamlamıştı.
Galatasaray'ın paylaşımı:
June 25, 2021
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