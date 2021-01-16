Galatasaray basketbolda 'Memnun'
Galatasaray: 89 - OGM Ormanspor: 87
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Özge Şentürk
Galatasaray: Trice 12 , Macon Jr 5, Motum 15, Williams 10, Hüseyin Göksenin Köksal 9, Jefferson 16, Barış Ermiş 14, Yiğit Arslan 8, Ayberk Olmaz
OGM Ormanspor: Holloway 20, Hagins 7, Kikanovic 15, Erol Can Çinko 18, Kloof 6, Kidd 10, Efe Ergi Tırpancı 6, Cevher Özer 5, Kadir Bayram
1.Periyot: 20-28
Devre: 39-55
3.Periyot: 64-73
ING Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Galatasaray, sahasında OGM Ormanspor'u 89-87 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili bir oyun ile başlayan OGM Ormanspor, ilk periyottan 28-20 üstünlükle ayrıldı.
Konuk ekip, ilk periyottaki üstün oyununu ikinci çeyrekte de devam ettirerek farkı arttırdı. OGM Ormanspor, soyunma odasına 55-39 önde girdi.
Üçüncü periyotta hücumda daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, bulduğu sayılarla farkı azaltmaya başladı. Konuk ekip, ürettiği sayılarla farkı 9 sayıda tutarak maçın son periyoduna 73-64 önde girmeyi başardı.
Karşılaşmanın son periyoduna etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatmayı başardı. Ev sahibi ekip, büyük çekişme içinde geçen mücadeleyi 89-87 kazandı.
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- ‘2. doza ihtiyaç olmaz’
- Dikkat çeken “polis-TSK” değerlendirmesi
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
Video Haberler
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
- Minibüsüne gelen cezayı görünce şoke oldu
- Yurttaş isyan etti: Ya eşimle cezaevine gireceğiz ya da…
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- ‘2. doza ihtiyaç olmaz’
- Dikkat çeken “polis-TSK” değerlendirmesi
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması