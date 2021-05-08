Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakemi Mete Kalkavan
Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.
Sezonun son büyük derbisi Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.
Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
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